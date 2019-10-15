Пересечение линии разграничения на Донетчине: Что предусматривает обустройство каждого из КПВВ

В Донецкой области на сегодня контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка», «Новотроицкое», «Гнутово» обустроены на 100%, а «Майорское» – уже на 95%. Об этом сегодня, 15 октября сообщил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин на встрече с представителем международной негосударственной гуманитарной организации «Благотворительный фонд "Премьер Уржанс Интернасьональ"» (PUI) Марией Артановой, передает пресс-служба ДонОГА.

По его словам, обустройство каждого из КПВВ предусматривает идентичные технические решения, согласованные с Государственной пограничной службой Украины. «Оно включает в себя монтаж 2-х залов ожидания, в которых установлены телевизоры, кондиционеры и оборудование для обогрева помещения, скамейки и кабины паспортного контроля. Установка и подключение к коммуникациям 3-х санитарных модулей, монтаж навесов для проведения досмотра транспортных средств, навесов для прохода людей, навесов для проведения паспортного контроля граждан, ограждения внутри КПВВ, выполнение работ по строительству линии электропередачи внутри КПВВ и водопроводно-канализационной сети. Это позволит улучшить условия пересечения около 36 тыс. человек и 5,5 тыс. единиц автотранспорта в сутки», – рассказал Филашкин.

Он также добавил, что для создания благоприятных условий для граждан, пересекающих линию разграничения, есть потребность в оборудовании, которое планируется установить в залах ожидания и на территории каждого из КПВВ. По его словам, это емкости с питьевой водой, комплекты для оказания первичной медицинской помощи (аптечки, тонометры, дефибрилляторы и т. д.), инвалидные коляски, а также мобильные модули, в которых будут располагаться специалисты Донецкого областного центра занятости.

Напомним, для жителей временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей, которые путешествуют на подконтрольную территорию через КПВВ, чрезвычайно высоким является спрос на административные услуги, также они в большинстве считают необходимым присутствие медицинских работников на КПВВ.

Как сообщалось ранее, в течение сентября линию разграничения на востоке Украины в обоих направлениях пересекли 1 млн 180 тыс. 400 человек. Из них через КПВВ в Донецкой области – 865 тыс. 800 человек, через КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) – 314 тыс. 600 человек.

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