Донетчина: Почему в Азовском море умирают дельфины (Видео)

На пляжах побережья Азовского моря в Мариуполе и курортных поселках (Донецкая обл.) отдыхающие находят мертвых дельфинов. Специалисты рассказали, почему дельфины плавают у берега и погибают.

Мариупольчанка Елена увидела мертвого дельфина длиной около метра на городском пляже в минувшее воскресенье, 13 октября.

«Мы думали, что это рыба, издалека. Просто не было понятно. И в результате, когда мы уже подошли поближе, я поняла, что это Азовский дельфин или, как называют в народе – морская свинья. Он был немного изуродован. Скорее всего, его уже чайки избили и поцарапали», – рассказала Елена.

Девушка разместила фото погибшего животного в соцсетях. По ее словам, под публикацией уже десятки комментариев. Пользователи распространяют такие же фотографии и видео с живыми и мертвыми дельфинами.

Почти ежедневно млекопитающих видят на побережье как в городе, так и в соседних поселках. Специалисты утверждают, что в Азовском море водятся дельфины-азовки. Сейчас животных не более тысячи.

Как утверждают ученые, в Азовское море, которое стало соленым, мигрировали рыбы с Черного моря. А за рыбой – и дельфины, которые сейчас наедаются к зиме.

«То, что привлекает дельфинов – это кефаль. Наша природная кефаль-лабан и журавлиха. За ней они заходят к нам. Пока здесь будет рыба, до тех пор дельфины будут держаться. Если встречаем отдельных мертвых дельфинов на берегу – это нормально», – пояснил начальник научно-исследовательского отдела Национального природного парка «Меотида» Александр Бронсков.

В экоинспекции рассказали, что азовки могут попасть под винты и запутаться в рыболовных сетях. Поэтому их выносит на берег уже мертвыми.

«Попадают под винты, еще что-то. Глобального замора не зафиксировано. С экологией это не связано однозначно», – прокомментировал начальник отдела Государственной экологической инспекции Азовского моря Виталий Нежвицкий.

По словам специалистов, с первыми заморозками, дельфины мигрируют к Черному морю зимовать. А уже весной должны вернуться.

Источник: ТК «Сигма»

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