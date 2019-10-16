Жилищные программы в Украине: Сколько в 2019 году воспользовалось переселенцев и участников АТО/ООС

В Украине жилищными программами на государственном и местном уровнях за 9 месяцев 2019 года воспользовались 59 семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и 155 семей участников АТО/ООС. Об этом сообщает пресс-служба Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье).
«Вывод традиционный для последних лет: жилищные договоры с гражданами заключаются региональными управлениями Фонда, прежде всего, благодаря реализации именно местных жилищных программ, количество которых в настоящее время выросло до 117 и объемы финансирования которых в последние годы существенно возрастают», – говорится в сообщении.
Так, за три квартала этого года в целом по Украине заключены 442 договора с гражданами на приобретение ими жилья. Среди них:
- 243 соглашения о предоставлении льготного долгосрочного государственного кредита молодым семьям и одиноким молодым гражданам;
- 86 льготных долгосрочных кредитов другим категориям населения (педагогам, ученым, работникам бюджетной сферы, участникам боевых действий, которые принимали участие в АТО/ООС);
- 113 договоров о предоставлении государственной поддержки для приобретения доступного жилья.
Также Госмолодежьжилье продолжает обслуживать ранее заключенные договоры по программам удешевления стоимости ипотечных кредитов и частичной компенсации процентной ставки кредитов банков молодым семьям.
«Таким образом, всего по бюджетам за 9 месяцев 2019 года заключено 48 новых договоров на приобретение жилья с гражданами за счет средств госбюджета Украины. Гораздо больше таких соглашений, 316, заключено за счет средств местных бюджетов, еще 78 – из уставного капитала Госмолодежьжилья», – сообщили в Фонде.
По категориям граждан, воспользовавшихся программами Фонда:
- 155 семей участников АТО/ООС;
- 59 семей внутренне перемещенных лиц;
- 20 научно-педагогических работников;
- 78 семей бюджетных работников.
Остальные участники программ находятся вне этих категорий.
Напомним, в реестре кандидатов на кредитование по программе «Доступное жилье» по состоянию на 1 сентября находятся 8 225 семей переселенцев и 1 911 – участников АТО.
Как сообщалось ранее, в Украине за 2 года по всем программам обеспечили собственным жильем 310 семей ВПЛ, а это 1 150 граждан.
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