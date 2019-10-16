Соцпрограммы для ветеранов и переселенцев: Стало известно, сколько денег заложили в бюджет-2020

В бюджете Украины на 2020 год заложено до 250 млн грн на программы финансирования социальных программ для ветеранов и переселенцев. Это в 10 раз больше, чем в бюджете на 2019 год. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказал первый заместитель Министерства по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Антон Колумбет.
«Есть принципиальная позиция по обеспечению нашей новой жилищной программы, которую мы еще пишем. Я не могу раскрывать тайны. Мы ее еще пишем, но в бюджет уже заложено. Наконец активизировалась работа с донорами, поэтому это интересный бюджет, в том смысле, что нам не надо спешить, потому что есть принципиальные позиции, позиция Минфина, правительства премьер-министра», – сказал Колумбет.
Напомним, по мнению правозащитницы, юриста Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния») Марии Красненко, по бюджету-2020 не стоит быть оптимистичным – фактически он является бюджетом текущего года. При этом финансовый документ может быть еще не раз изменен. С комментариями других экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале: «Возвращение Донбасса: Что заложено в госбюджет-2020».
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