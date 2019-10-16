Разведение войск в Золотом и Петровском: Какие цели преследует РФ

Разведение сил в Золотом (Луганская обл.) и Петровском (Донецкая обл.) было запланировано на 7 октября, но так и не началось из-за обстрелов этих населенных пунктов. В ОБСЕ заявили, что 11 октября незаконные вооруженные формирования (НВФ) сигнализировали о готовности к разведению сил и средств, при этом, в течение 13 октября НВФ дважды нарушили перемирие в окрестностях Золотого. Военный эксперт Олег Жданов считает, что для президента России Владимира Путина это обычное поведение, передает «Слово і Діло».

По словам эксперта, очевиден факт полного несоблюдения мер, прописанных в Минских договоренностях для разведения войск, а именно отсутствует семидневное перемирие.

«Путин делает нужную ему картинку. Сначала мы получаем информацию, что ОБСЕ, которая обычно является слепой и глухой, внезапно зафиксировала сигнал от боевиков о начале отвода войск. При этом обстрелы и позиции в Золотом продолжаются ежедневно. Конечно, Украина не отреагировала на их сигналы и не отвела войска. Президент РФ собрал страны ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности, – ред.) на заседание и сообщил, что Украина сорвала отвод войск», – сказал Жданов.

Он убежден, что Российская Федерация прибегает к такого рода провокациям исключительно для красивой картинки с целью внутреннего использования СМИ.

Эксперт напомнил, что президент Украины заявлял о необходимости выиграть информационную войну с РФ. При этом, добавил Жданов, за 5 месяцев президентства Владимира Зеленского Украина даже не сделала первых попыток победить РФ информационно.

По его мнению, ситуация с разведением сторон очередной раз показала, что РФ имеет преимущество по всем позициям информационного противостояния.

«Дали зеленую ракету. ОБСЕ тут же зафиксировала, а Украина не стала отводить войска. Украина должна. Что сделали в Офисе президента Украины? Промолчали. Теперь оправдываемся, что РФ не придерживалась режима тишины. Мы постоянно отстаем вместо того, чтобы вести реальную тотальную войну с российской пропагандой», – считает военный эксперт.

Жданов обратил внимание, что даже в ПАСЕ стали на сторону Украины, что с одной стороны и неплохо, а с другой – слабых жалеют.

Он уточнил, что глава дипломатии ЕС Федерика Могерини договорилась о том, что мы можем отказаться от «Минска», если он неэффективен.

«Опять за нас решают все вопросы. В то же время Владимир Зеленский рвется на встречу с Владимиром Путиным. После "Турецкого гамбита", который Путин разыграл в Сирии, нет смысла в нормандском формате. Переговоры заранее для нас провальные», – выразил мнение Олег Жданов.

Следует напомнить, что отводить войска планируют на 1 км от линии разграничения. По словам начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, в результате разведения войск у Петровского и Золотого украинские военные уйдут на позиции, на которых находились в 2016 году.

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