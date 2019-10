Что нужно, чтобы «формула Штайнмайера» сработала на Донбассе, – мнение

Для воплощения «формулы Штайнмаера» и мира на Донбассе на условиях выполнения Минских договоренностей нужна еще так называемая «доктрина Синатры». Об этом рассказал эксперт Института Евро-Атлантического сотрудничества Андреас Умланд.

«Для "формулы Штайнмаера", чтобы она сработала, есть историческая аналогия, которая указывает на справедливое недоверие украинцев к ней. Для воплощения "формулы Штайнмайера" нужна еще "доктрина Синатры"», – сказал он.

По его словам, немецкий след в «формуле Штайнмайера» заключается в историческом моменте объединения восточной и западной Германии, но оно стало возможным только после того, как Москва объявила о конце доктрины Леонида Брежнева, на основании которой СССР мог вмешиваться во внутренние дела стран Центрально-восточной Европы, которые входили в социалистический блок, чтобы обеспечивать стабильность политического курса.

«Только когда уже Горбачев сказал странам восточного блока: "Вы уже свободны, вы можете поступать, как хотите", – это потом шуточно назвали доктриной Синатры. Это была ссылка на песню Френка Синатры – I did it my way – Я это сделал своим путем. Когда Горбачев сказал: "Вы можете это делать своим путем, и советские войска не будут вмешиваться" – тогда эта "формула Штайнмайера" для восточной Германии стала возможной», – пояснил Умланд.

Эксперт отметил, что сам по себе процесс объединения восточной и западной Германии был «очень парадоксальный». «Там были советские войска, там еще был старый госаппарат, там еще существовал штайзи или остатки штайзи. Несмотря на эти условия, и на то, что формально эти блоки еще существовали, что восточная Германия не была частью НАТО или Европейского содружества, там провели свободные выборы, которые потом создали местный парламент ГДР, который и совершил объединение Германии. Все это было очень успешно и мирно», – рассказал аналитик.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

