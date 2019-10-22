«Грин Плаза», «Континент», «Золотое Кольцо»: В Донецке показали центр (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», побывал в центре города. Мужчина показал, как выглядит центр нынешней осенью.

По его словам, съемка велась в 14:00. «Виконста» отметил, что многие из тех, кто учатся в Донецке, или работают, постоянно проходят эти места.

Он прошел мимо «Грин Плазы», миновал здание «республиканского» «ЗАГСА». На стоянке дончанин обратил внимание на раритетный автомобиль, который работает как такси. «Вот это где качество… Машинка – огонь», – прокомментировал житель Донецка.

Далее он прошел по центральной городской улице – улице Артема, по парку «Сокол». Возле ажурного паркового забора, где раньше был стихийный рынок, практически все убрали – остались только несколько торговых точек с овощами. «Вот центр города. Осень, 2019-й год», – сказал мужчина.

Также он прошел мимо ТЦ «Континент» и посетил небольшой рынок возле ТЦ «Золотое Кольцо». На рынке продают овощи, работают маленькие магазинчики, «наливайки», чебуречные. «Мне этот район напоминает район железнодорожного вокзала. Эти все торговые точки…», – сказал «Виконста».

Показал он и местную «достопримечательность»: с утра до вечера через громкоговоритель крутится запись рекламы – предлагают пополнение счета на мобильный.

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