В Мариуполе полицейский покончил с собой

В Мариуполе (Донецкая обл.) расследуют гибель полицейского как самоубийство. Об этом рассказала пресс-офицер Центрального отдела полиции Мирослава Попова.

Тело 23-летнего правоохранителя нашли утром 14 октября во многоэтажке на проспекте Металлургов. «Следов насильнической смерти на теле погибшего обнаружено не было. Сейчас тело направлено на экспертизу для уточнения причин гибели. В этот день мужчина находился не на службе», – сообщила пресс-офицер Центрального отдела полиции.

«По предварительным данным, причиной самоубийства являются личные проблемы, не связанные со служебной деятельностью. Продолжается досудебное расследование», – добавила Попова.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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