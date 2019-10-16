Взрывы гранат и мин: В ОБСЕ рассказали о ранениях детей и взрослых на неподконтрольном Донбассе

В неподконтрольных украинским властям районах Донецкой и Луганской областей от ручных гранат и наземных мин пострадали мирные жители, в том числе дети. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 15 октября.

Наблюдатели уточняли сообщения о мальчике, получившем ранение в результате взрыва ручной гранаты 12 октября в селе Солнцево (Старобешевский р-н). 14 октября в Донецкой областной клинической травматологической больнице медперсонал рассказал команде СММ, что 12 октября к ним поступил девятилетний мальчик с ранением левой кисти вследствие взрыва. В результате ему пришлось ампутировать 4 пальца на руке. Также в этой больнице мама (40-49 лет) мальчика рассказала членам патруля Миссии, что ее сын получил ранение 12 октября в Солнцево, когда предмет, найденный им на обочине дороги, взорвался у него в руке.

Миссия также уточняла сообщения о 2-х женщинах и мужчине, получивших ранения 12 октября на кладбище в Донецке. 13 октября в больнице №9 в Донецке наблюдатели видели женщину (50-59 лет), которая лежала на боку, ее правая рука была закреплена и приподнята на металлической конструкции, а на правом запястье была бинтовая повязка, пропитанная раствором йода. Она рассказала команде Миссии, что 12 октября они вместе с сыном (20-29 лет) пошли на Новодевичье кладбище, чтобы помочь ее подруге (50-59 лет) убрать на могиле родственников; а когда женщина коснулась ручной гранаты зеленого цвета, она взорвалась. Собеседница сказала, что ее сын также получил ранения от взрыва.

Медперсонал в больнице сообщил наблюдателям, что 12 октября в больницу поступили 2 женщины (50-59 лет) и мужчина (20-29 лет) с многочисленными осколочными ранениями в результате взрыва предмета. Впоследствии одну женщину перевели в Областную клиническую больницу им. Калинина в Донецке (медработники этой больницы отказались предоставлять информацию, ссылаясь на отсутствие соответствующего запроса к незаконным вооруженным формированиям).

14 октября вторая женщина в телефонном разговоре рассказала наблюдателям, что получила ранения от взрыва, когда они вместе с подругой и ее сыном убирали могилу родственников на Новодевичьем кладбище.

13 октября патруль СММ уточнял сообщения о 33-летнем мужчине, получившем ранения от наземной мины в Красном Яре. 13 октября в жилом районе Красного Яра, примерно в 200 м на запад от берега реки Северский Донец, наблюдатели видели мужчину в гражданской одежде, которого в направлении кареты «скорой помощи» несли на носилках со стороны поля участники НВФ. Члены патруля Миссии видели, что у мужчины серьезные ранения правой ноги.

14 октября в больнице в Луганске медперсонал сообщил команде СММ, что мужчина из Красного Яра поступил к ним 13 октября с ранениями от взрыва мины, в результате чего ему пришлось ампутировать часть правой ноги.

Наблюдатели также уточняли сообщения о 5 детях (3-х мальчиках и 2-х девочках), получивших ранения от ручной гранаты 28 сентября в Черногоровке (до переименования – Красная Заря). 7 октября медработники детской больницы в Луганске сообщили членам патруля Миссии, что 28 сентября к ним поступили 5-ро детей из Черногоровки с ранениями.

30 сентября в Черногоровке женщина (60-69 лет) рассказала наблюдателям, что 28 сентября она видела, как пятеро детей (трое мальчиков и две девочки) получили ранения. В тот же день в Черногоровке на правой стороне дороги наблюдатели обнаружили небольшую свежую воронку, прикрытую листьями. 14 октября папа (30-39 лет) девочек рассказал наблюдателям, что 28 сентября видел, как трое мальчиков бросали какой-то предмет на землю, который впоследствии взорвался возле дороги. В тот момент его дочки стояли перед домом, примерно в 8 м от мальчиков, и получили осколочные ранения.

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