«Еленовка. Лютуют продавцы очереди»: Ситуация в пунктах пропуска утром 16 октября

Сегодня утром, 16 октября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 15 октября линию разграничения через КПВВ пересекли 42,8 тыс. человек и 4,9 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9705 человек и 1130 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8705 человек и 1395 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8675 человек и 1570 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3815 человек и 845 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11865 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 265 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 40/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/80;

КПВВ «Новотроицкое» – 10/45;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Елена: «8:55. "Каргилл" в Украину, общая далеко на мосту, льгота до моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Jujik»: «5:59. Еленовка: очередь маленькая, до магазина. Льготы машин 20. По состоянию на 5:50. Лютуют продавцы очереди».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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