Сводка из зоны ООС за 15 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 26 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов со стороны НВФ двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, четверо – были ранены, еще один военный получил боевые травмы. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

вблизи Марьинки – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Авдеевки – из гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов;

у Водяного на Приазовье – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Новогнатовки – из вооружения БМП-1 и гранатометов;

у Опытного – из миномета калибром 82 мм;

неподалеку Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

у Новотроицкого – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Пищевика – из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

у Лебединского – из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел обстрелы:

вблизи Новолуганского – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Луганского – из станковых противотанковых гранатометов, РПГ и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Золотого – из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

у Травневого – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел обстрелы:

неподалеку Лебединского – из минометов калибрами 120 и 82 мм и гранатометов различных систем;

вблизи Водяного – из минометов калибром 120 мм, вооружения БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В «ДНР» сообщают, что «подразделения украинских силовиков за минувшие сутки 40 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 487 единиц. Под обстрелами оказались Донецкий аэропорт, поселки шахты "Трудовская", Александровка, Жабичево, села Веселое и Спартак на окраинах и в окрестностях Донецка; поселок Минеральное в предместьях Макеевки; горловские поселки Гольмовский, Доломитное; города Ясиноватая и Докучаевск; села Ленинское (после переименования – Ужовка), Дзержинское (после переименования – Азов), Коминтерново (после переименования – Пикузы), Саханка, Безыменное. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 мм и 82 мм, танки, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также утверждают, что «сегодня утром ВСУ обстреляли окраины Донецка и Ясиноватую. В общей сложности по населенным пунктам было выпущено более 50 боеприпасов. В результате обстрела в поселке Старомихайловка были повреждены 7 домостроений, линия электропередач».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы сел Калиновка и Желобок. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов (СПГ), ручных противотанковых гранатометов (РПГ) и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».

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