Пожар на Донетчине: два человека погибли, один – в реанимации

В Славянске (Донецкая обл.) во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тела двух погибших мужчин и спасли женщину. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что 15 октября в 23:45 спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел в одном из многоквартирных домов на ул. Вокзальная в Славянске.

На месте пожара пожарные выяснили, что огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире на 5-м этаже 5-ти этажного жилого дома.

«На месте пожара были обнаружены тела двух мужчин без признаков жизни. Во время проведения разведки и тушения пожарные в составе звена ГДЗС вынесли на свежий воздух женщину, которая в тяжелом состоянии была госпитализирована в реанимационное отделение городской клинической больницы г. Славянск с диагнозом острое отравление продуктами горения», – рассказали в ГУ ГСЧС.

Спасатели ликвидировали пожар в 00:33. Его причина устанавливается.

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