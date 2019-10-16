Зеленский сменил начальника Управления госохраны

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Управления государственной охраны. Соответствующий указ подписан сегодня, 16 октября.

«Назначить Рудя Сергея Леонидовича начальником Управления государственной охраны Украины», – говорится в документе.

Фото: скриншот официального сайта президента Украины

Еще одним сегодняшним указом, президент уволил с этого поста Алексея Оцерклевича.

Фото: скриншот официального сайта президента Украины

Как сообщалось ранее, 29 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил подполковника Алексея Оцерклевича, участвовавшего в боях за Донецкий аэропорт, начальником Управления государственной охраны.

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