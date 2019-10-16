На Луганщине нашли два тайника с оружием, оставленным сторонниками «ЛНР» (Фото)

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области два места незаконного хранения военных средств поражения, ранее оборудованных участниками незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР». Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-центр СБУ.

«Из подземного тайника на территории недостроенного санатория в селе Запорожское Старобельсьского района правоохранители изъяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-22, тротиловую шашку весом 200 г, взрыватель, 3 гранаты, гранатометный выстрел ВОГ-25 и большое количество патронов для автомата Калашникова. По оперативной информации, указанный арсенал оставил местный житель, который в 2014 году присоединился к рядам НВФ и участвовал в боевых действиях против украинских военных подразделений», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-центр СБУ

По данным ведомства, второй тайник с оружием был обнаружен в селе Райгородка Новоайдарского района Луганщины. «Тайник также устроил участник одной из бандгруппировок так называемой "ЛНР". Во дворе нежилого частного дома злоумышленник спрятал 4 боевые гранаты РГД-5 и Ф-1, 4 запала и почти 400 патронов калибра 7,62 мм. Оба боевика незаконных вооруженных формирований находятся в розыске», – сообщили в СБУ.

Фото: пресс-центр СБУ

В рамках открытых уголовных производств по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!