ДТП на Донетчине: Пострадал 80-летний водитель

В Краматорске (Донецкая обл.) во вторник, 15 октября, в результате ДТП пострадал 80-летний водитель легкового авто. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Донецкой области.

Информация о ДТП с пострадавшим поступила в полицию в 16:42. Выехав на место аварии правоохранители установили, что пожилой мужчина, двигаясь на легковом автомобиле, столкнулся с негабаритным грузом тягача с прицепом.

«В результате аварии водитель легковушки получил телесные повреждения. Пострадавший был доставлен в больницу», – рассказали в пресс-службе.

По данному факту полицией открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

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