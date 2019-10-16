На Донетчине полиции сдался экс-участник НВФ

В Константиновке (Донецкая обл.) полицейским сдался бывший участник незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

Известно, что в 2014 году мужчина дежурил на блокпосту на окраине города.

«В мае 2014 года 22-летний мужчина поддался российской пропаганде и пришел к террористам помочь строить "русский мир". Он дежурил на блокпосту, где обследовал транспорт и граждан и незаконно ограничивал их проезд. Через несколько месяцев, когда украинские военные освобождали северные города Донецкой области испугался и покинул ряды террористов. Когда жизнь в постоянном ожидании быть задержанным надоела, экс-боевик сдался правоохранителям. О возможности освободиться от наказания мужчина узнал из полицейских новостей», – рассказали в полиции и добавили, что в настоящее время сотрудники полиции проверяют его деятельность в рядах незаконного вооруженного формирования.

В полиции также напомнили, что согласно ч. 6 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, «освобождается от уголовной ответственности по этой статье лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если оно добровольно вышло из такого формирования и уведомило о его существовании органы государственной власти или органы местного самоуправления».

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