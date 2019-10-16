В «ДНР»: Рецидивист ногой сломал челюсть своей «возлюбленной»

В неподконтрольном украинским властям Снежном (Донецкая обл.) задержали ранее судимого мужчину, который сломал челюсть своей сожительнице. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что об оказании медицинской помощи 30-летней женщине, у которой был диагностирован перелом угла нижней челюсти справа, в «полицию» сообщили из городской стоматологической поликлиники.

«Потерпевшая проживает с ранее неоднократно судимым 28-летним мужчиной. Между сожителями возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес своей возлюбленной удар ногой в область лица. Действия фигуранта квалифицируются согласно ч. 1 ст. 113 УК ДНР (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)», – говорится в сообщении.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 3-х лет.

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