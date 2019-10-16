В Украине снизилась цена на газ для населения

В октябре 2019 года цена на газ для населения снижается на 4,9% по сравнению с ценой на газ в сентябре. Об этом сегодня, 16 октября, сообщила пресс-служба «Нафтогаза Украины».

Сообщается, что цена тысячи кубометров газа без налогов и дополнительных начислений теперь составляет 4272,76 грн.

Таким образом, с апреля 2019 года цена газа для населения снизилась на 32%, подчеркивают в компании.

В компании отмечают, что цены на газ на европейском рынке уже существенно увеличились по сравнению с летним уровнем. Однако цена газа в Украине определяется по формуле, которая отображает рыночные цены с двухмесячным отставанием.

«Учитывая рыночную ситуацию в сентябре, октябрьская регулируемая цена газа (4272,76 грн за тысячу кубометров) оказалась ниже, чем цена на условиях предложения "Газовый запас" (4874,42 грн за тысячу кубометров)», – пояснили в «Нафтогазе».

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