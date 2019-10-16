В Донецке с шахты в больницу увезли горняка

В неподконтрольном украинским властям Донецке в шахте травмирован горняк. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», 15 октября в Петровском районе на шахте им. Челюскинцев под землей при передвижении через комбайновую цепь получил травму горнорабочий очистного забоя 1983 года рождения.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь, после чего он был транспортирован в лечебное учреждение.

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