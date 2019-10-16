Спецпредставитель ОБСЕ в Украине рассказал о визите в Станицу Луганскую

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик посетил Станицу Луганскую. Об этом он рассказал после очередной встречи в рамках ТКГ и ее рабочих групп в Минске 15 октября, передает пресс-служба ОБСЕ.

«В конце прошлой недели я провел два дня на востоке Украины где, в частности, ознакомился с ситуацией в Станице Луганской. Меня особенно впечатлили темпы работ по ремонту моста через реку Северский Донец. 4 октября там был открыт временный обходной мост, по которому я сам лично прошел и смог наблюдать за восстановлением разрушенного пролета основного моста», – сказал он.

«Я видел большое достижение, которое облегчает пересечение линии соприкосновения для гражданского населения. Напомню, что началу ремонтных работ предшествовало три года переговоров», – заявил Сайдик.

Как сообщалось ранее, между контрольным пунктом въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) и разрушенной частью моста с украинской стороны была установлена автобусная остановка. В «ЛНР» заявили, что временно перенесут стоянку для личного автотранспорта к памятнику князю Игорю из-за проведения ремонтных работ.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.

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