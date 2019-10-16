На Донбассе резко возросло число нарушений режима тишины, – Сайдик

На Донбассе в последнее время резко возросло число нарушений соблюдения режима тишины. Об этом заявил специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик после очередной встречи в рамках ТКГ и ее рабочих групп в Минске (Республика Беларусь) 15 октября, передает пресс-служба ОБСЕ.

«К сожалению, не могу положительно оценить соблюдение режима прекращения огня, число нарушений которого в последнее время резко возросло. Поэтому я еще раз настойчиво обращаюсь к сторонам и призываю их, осознавая политическую и гуманитарную ответственность перед гражданским населением, сделать все необходимое для обеспечения устойчивого перемирия», – сказал он.

По словам Сайдика, ситуация безопасности в зоне конфликта, а также вопросы разведения сил и средств в Золотом и Петровском, были основными темами ТКГ и Рабочей группы по безопасности. «Сторонам не удалось возобновить разведение сил и средств в Золотом и Петровском 7-го октября, согласно договоренности, достигнутой на прошлом заседании. Стороны, тем не менее, подтвердили приверженность выполнению данного решения. Я надеюсь, что в самое ближайшее время мы действительно увидим воплощение его в жизнь», – рассказал спецпредставитель ОБСЕ.

Как сообщалось ранее, 15 октября ТКГ во время очередной встречи в Минске не смогла согласовать новый график разведения сил на определенных участках.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ждет соблюдения 7-дневного режима прекращения огня для того, чтобы начать разведение сил и средств в Золотом (Луганская обл.) и Петровском (Донецкая обл.).

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