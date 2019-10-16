В Мариуполе в результате столкновения автобусов пострадали пять человек (Фото)

Сегодня, 16 октября, в Мариуполе (Донецкая обл.) по меньшей мере 5 человек получили телесные повреждения в результате столкновения маршрутного автобуса и микроавтобуса. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.

Как рассказали в полиции, ДТП произошло сегодня в 10:10 на перекрестке улиц Итальянской и Греческой. На месте работали патрульные полицейские и следователи. 3-е пострадавших госпитализированы.

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