Смертельный пожар на Донетчине: Полиция начала расследование

Правоохранители начали расследование пожара в Славянске (Донецкая обл.), в результате которого погибли двое мужчин и пострадала женщина. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Отмечается, что по предварительным данным смерть мужчин 37 и 66 лет наступила от отравления угарным газом. Женщина с острым отравлением в состоянии комы находится в больнице.

«Трагедия произошла около полуночи на 5 этаже 5 – этажного дома по улице Вокзальная в Славянске. Пожар обнаружили соседи и вызвали сотрудников ГСЧС. В процессе тушения пожара сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили два тела. При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено. Также в квартире находилась 38-летняя женщина. Ее удалось спасти», – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что указанный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 270 «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» Уголовного кодекса Украины.

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