Стрит-арт: В Мариуполе появился новый мурал (Фото)

Новый абстрактный мурал появился в районе парка Лукоморье, по пр. Мира в Мариуполе (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.
Объемный стрит-арт площадью 40 кв. м создан в направлении авангардизма.
На этой неделе группа художников закончила проект по созданию муралов, который стартовал еще в 2018 году. Он реализовывался в рамках программы «Общественный бюджет». По словам начальника отдела развития туризма горсовета Виктории Даввы, в следующем году планируется создать еще несколько масштабных объектов в стиле стрит-арт. «Идея создать мурал в районе парка возникла внезапно. После реконструкции фасада дома осталась небольшая пристройка. И мы решили дополнить архитектурную атмосферу современным и ярким решением – супрематистским проектом», – отметила Виктория Давва.
Абстрактный мурал создан мариупольским художником Александром Писарчуком.
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