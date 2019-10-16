Зеленский рассказал, когда начнется разведение сил на Донбассе

Украина ждет соблюдения 7-дневного режима прекращения огня для того, чтобы начать разведение сил и средств в Золотом (Луганская обл.) и Петровском (Донецкая обл.). Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 16 октября, в ходе совместного брифинга с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Риге заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Мы будем ждать 7 дней тишины. ОБСЕ должно сказать: "Да, 7 дней не было выстрелов". На сегодняшний день я знаю, что два дня у нас тишина. Будем верить, будем ждать, что 7 дней будет тишина, и тогда мы сможем говорить об отведении», – сказал он.
На вопрос, использует ли президент РФ Владимир Путин неудавшуюся попытку разведения сил в Золотом и Петровском, чтобы отказаться от встречи в Нормандском формате, Зеленский ответил так: «Мы будем ждать того, что не только украинская сторона очень хочет, чтобы в конце был мир, чтобы перестали убивать наших людей, убивать украинцев. Я думаю, это желание должно быть с каждой стороны. Поэтому мы ждем именно этого».
В свою очередь президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что поддерживает инициативы украинских властей о разведении сил и средств на Донбассе.
Как сообщалось ранее, 15 октября Трехсторонняя контактная группа во время очередной встречи в Минске не смогла согласовать новый график разведения сил на определенных участках.
Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!
Читайте также:
- Разведение войск в Золотом и Петровском: Какие цели преследует РФ
- В Минске не договорились о разведении войск и обмене пленными
- Разведение сил в Золотом: Пресс-офицер ООС пояснил ситуацию
- Разведение сил в Золотом: Как будет работать украинская полиция
- У Зеленского заявили, что разведение сил на Донбассе отложено
- Золотое и Катериновка: Советник главы Луганской ОГА рассказал о гуманитарной ситуации
- Будет ли конфликт на Донбассе заморожен: Мнение политолога
- Разведение сил в Петровском и Золотом: Украинская сторона сделала заявление
- Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 172 единицы вооружения, расположенного в нарушение минских договоренностей
- Путин прокомментировал ситуацию с разведением сил на Донбассе
- Минские соглашения: Зеленский рассказал о том, что ему приходится «садиться на шпагат»
- Разведения сил на Донбассе не будет, пока не прекратится стрельба, – министр обороны
- Разведение войск: Зеленский разъяснил ситуацию на Донбассе
- Обратились к президенту: Жители Золотого боятся оказаться в «серой зоне»
- Разведение сил и средств: В Золотом перед позициями ВСУ останется 122 дома
Комментарии