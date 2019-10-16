Зеленский рассказал, когда начнется разведение сил на Донбассе

Украина ждет соблюдения 7-дневного режима прекращения огня для того, чтобы начать разведение сил и средств в Золотом (Луганская обл.) и Петровском (Донецкая обл.). Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 16 октября, в ходе совместного брифинга с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Риге заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы будем ждать 7 дней тишины. ОБСЕ должно сказать: "Да, 7 дней не было выстрелов". На сегодняшний день я знаю, что два дня у нас тишина. Будем верить, будем ждать, что 7 дней будет тишина, и тогда мы сможем говорить об отведении», – сказал он.

На вопрос, использует ли президент РФ Владимир Путин неудавшуюся попытку разведения сил в Золотом и Петровском, чтобы отказаться от встречи в Нормандском формате, Зеленский ответил так: «Мы будем ждать того, что не только украинская сторона очень хочет, чтобы в конце был мир, чтобы перестали убивать наших людей, убивать украинцев. Я думаю, это желание должно быть с каждой стороны. Поэтому мы ждем именно этого».

В свою очередь президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что поддерживает инициативы украинских властей о разведении сил и средств на Донбассе.

Как сообщалось ранее, 15 октября Трехсторонняя контактная группа во время очередной встречи в Минске не смогла согласовать новый график разведения сил на определенных участках.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: