Губернатор Донетчины показал, как ремонтируют основной корпус областной психбольницы (Видео)

В поселке Семеновка (Славянск, Донецкая обл.) завершается строительство основного корпуса областной клинической психиатрической больницы. Об этом сегодня, 16 октября, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По его словам, в пятиэтажном здании (четыре этажа и цоколь) разместятся 5 отделений, в том числе эрготерапевтическое, судебно-медицинская экспертиза, лаборатория.

Работы ведутся на средства Государственного фонда регионального развития и областного бюджета.

Глава области напомнил, что до вооруженного конфликта в больнице работало 10 корпусов – 6 лечебных и 4 хозяйственные. Больница обслуживала в основном северную часть области, а отдельные отделения – всю Донецкую область. Во время активных боевых действий, которые продолжались с апреля до июля 2014 года, два корпуса были полностью разрушены, четыре существенно повреждены.

«С помощью международных организаций в 2016 году было открыто психотуберкулезное, а в 2017 году – детское отделения. Вскоре при финансовой помощи международников начнется восстановление пищеблока», – сообщил Павел Кириленко.

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