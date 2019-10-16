Борьба с фальшивыми лекарствами: В Украине производители начнут кодировать упаковки

В Украине усилили борьбу с фальсифицированными лекарствами. Утвержден список участников, которые присоединились к пилотному проекту по 2D кодированию на упаковках лекарственных средств. Об этом сегодня, 16 октября, сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая на своей странице в Facebook.

По ее словам, 11 октября был подписан соответствующий указ, утвердивший перечень 12 участников.

По информации пресс-службы министерства, 2D код – специальная маркировка, двумерный штрих-код на упаковке лекарственных средств, который наносится при производстве лекарств. Информация об этом заносятся в единую государственную систему проведения мониторинга обращения лекарственных средств.

Скалецкая отметила, что почти все иностранные препараты, продающиеся в Украине, уже имеют двухмерное кодирование упаковок. «Некоторые украинские фармкомпании также уже приобрели необходимое для кодирования оборудование. 2D кодирование – составная Концепции реализации государственной политики по предотвращению фальсификации лекарственных средств», – добавила она.

Как рассказала министр, впоследствии, просканировав код через мобильное приложение, пациенты смогут проверять лекарства, в частности, не является ли препарат фальсифицированным, просроченным или завезенным в страну с нарушением норм.

Кодирование позволит государству отслеживать всю цепочку поставки лекарств – от производства или импорта до продажи в аптеке, и своевременно реагировать на нарушения – а значит, защищать пациента.

Участвовать в пилотном проекте могут производители, импортеры, дистрибьюторы лекарственных средств, учреждения здравоохранения, аптечные учреждения. Пилотный проект продлится год, а в будущем такое кодирование должно стать обязательным для всех производителей.

Ознакомится с приказом и перечнем участников можно по ссылке https://bit.ly/33uRJt2

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