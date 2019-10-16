«Формула Штайнмайера» будет имплементирована в закон, – Зеленский

«Формула Штайнмайера» будет имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса после встречи в Нормандском формате. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 16 октября, в ходе совместного брифинга с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Риге заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«"Формула Штайнмайера" регулирует только закон об особом статусе Донбасса. Вы знаете, что у нас этот закон действует до 31 декабря этого года, а потом прекращает свое действие. И "формула Штайнмайера" будет имплементирована в новый закон об особом статусе, если мы встретимся в Нормандском формате, если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше, и, если все стороны, и российская сторона хочет прекратить эту страшную трагедию, эту войну», – сказал он.

«Если мы об этом договоримся, мы будем говорить об имплементации "формулы Штайнмайера" в закон об особом статусе. Закон об особом статусе мы будем обсуждать именно в том органе, который принимает любой закон, согласно законодательству Украины, это – парламент. Пока что рано говорить об этих шагах. Первые шаги – это прекращение огня, это обмен пленными», – заявил Зеленский.

Он напомнил, что в вопросе обмена пленными у Украины уже есть определенные результаты. «Этот первый шаг сделан. Второй шаг – это разведение [сил и средств на Донбассе]. Например, в Станице Луганской разведение прошло очень хорошо. Сейчас там мы строим мост. Это, мне кажется, правильное решение с точки зрения гуманитарного трека. Если будет 7 дней тишины, если мы все будем готовы к разведению [сил и средств], не только наша сторона, тогда будут следующие шаги, которые мы готовы обсуждать», – прокомментировал президент Украины.

Напомним, Украина ждет соблюдения 7-дневного режима прекращения огня для того, чтобы начать разведение сил и средств в Золотом (Луганская обл.) и Петровском (Донецкая обл.).

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