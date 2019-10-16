«Каргилл. Основная на спуске с моста»: Ситуация в пунктах пропуска днем 16 октября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 16 октября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Ella: «10:15. Горловка в сторону Бахмута. Около 100 машин и полная пешая сетка. И куча перевозов. Окно одно работает как обычно».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Konstantin: «11:39. "Каргилл" в Донецк 26 льгота, основная – около 40»;

Евгения: «12:25. "Каргилл" в сторону Украины. Основная на спуске с моста. Льготы до поворота».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Дедушка»: «10:47. Еленовка в Украину 20 машин за первым туалетом. Машины прибывают»;

«Jujik»: «12:08. Еленовка в Мариуполь ровно 78 авто, льготы нет, движение хорошее»;

«Dypman»: «13:01. В Еленовке в сторону Украины льготы почти нет. Общая – машин 30-50»;

Вячеслав: «14:01. В Еленовке в Украину машин 30, льготы нет. Приехал в 12:15, уже подъехал на Новотроицк, тут машин 30».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«devichka»: «12:14. Пищевик в Донецк 9 авто»;

Игорь: «12:53. Октябрь, Пищевик свободно в обе стороны».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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