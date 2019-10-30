«С Седово явно перебор»: В «ДНР» предлагают принять «закон», запрещающий «чиновникам» покидать «республику»

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины местные жители обсуждают коррумпированных и неэффективных «чиновников». Предлагают «закон», по которому «чиновники» не смогут покидать «республику» 10 лет. Мнениями люди делятся в соцсетях.

«Дaвайте создадим зaкон, на основaнии котoрого те, кто являлись чиновниками республики, не будут иметь прaва покидать ее кaк минимум 10 лет. Пусть тут и живут, в этой судeбной систeме и систeме здрaвоoхранения, пусть их дети тут получaют обрaзование. И пусть, в кoнце кoнцов, отдыхают в Сeдово. А то отрабoтали в республике и свaлили, а нам тут жить», – пишет автор поста в местном паблике.

Его слова получили широкую поддержку со стороны местных жителей:

Алексей: «Теоретически идея классная, но, к сожалению, законы пишутся власть имущими для простого народа. И когда тех, кто стоит у власти, закон не устраивает или мешает им, то они с легкостью его нарушают либо отвергают»;

Елена: «Так они и не против будут. Столько, сколько гребут они, жить можно здесь – припеваючи»;

Александр: «Почему 10? Всю жизнь. Пошел во власть – радуйся с нами удачам»;

«Web Gost»: «Радует то, что все больше и больше это начинают понимать»;

Наденька: «Особенно было бы интересно понаблюдать, как они будут отдыхать в Седово с детьми»;

Александр: «И на минимальную пенсию. И на минимальную зарплату. И пусть ездят на этих *****ных маршрутках»;

«Tretia Devitsa»: «Закон, конечно, создавайте! Только кто ж его примет? Чиновники, которые имеют на это право, не захотят в Седово отдыхать».

Местные жители отмечают, что в «республике» декларируется, что власть принадлежит людям. В частности, Анна приводит выдержку из местного «закона», где говорится, что «субъектами правотворческой деятельности являются граждане ДНР».

Многие при этом иронизируют:

Андрей: «Жить ладно, но Седово – это жестоко. Надо как-то помягче»;

Ирина: «В Седово дорого, это сколько им придется предварительно наворовать, чтоб 10 лет подряд там отдыхать… Жители так без трусов останутся»;

Евгений: «В Седово! В июле. Из года в год. Сарай по цене Сочи и давить дохлых бычков ступнями в воде цвета и запаха дерьма»;

Сергей: «А как же Элиста?»;

Владимир: «С Седово перебор явно».

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