В ходе нормандской встречи могут утвердить «дорожную карту» мирного процесса на Донбассе, – депутат

Во время встречи в «нормандском формате» (Украина, Германия, Франция и Россия) может быть утверждена «дорожная карта» мирного процесса на Донбассе. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, передает «УНИАН».

«Президент [Владимир] Зеленский остается предан идее мирных переговоров по прекращению кровопролития на Донбассе. Это план "А", он не меняется», – заявил Яременко.

По его словам, «дорожная карта» будет базироваться на Минских договоренностях, но в ней, возможно, будут скорректированы определенные подходы относительно урегулирования. Он отметил, что Украина будет и дальше прилагать все возможные усилия для того, чтобы мирные переговоры были эффективными.

«Чтобы состоялась встреча в "нормандском формате", в ходе которой можно будет обсудить лидерам государств и, надеемся, утвердить "дорожную карту" мирного процесса, которая фактически будет базироваться на Минских договоренностях, но возможно позволит скорректировать определенные подходы, которые за 5 лет доказали свою несостоятельность», – добавил Яременко.

Напомним, саммит в «Нормандском формате» может состояться уже в ноябре 2019 года, если Кремль согласует даты.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: