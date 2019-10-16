Компромисс по Донбассу: Эксперт пояснил, чем опасно заявление главы МИД

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что если компромисс в урегулировании ситуации на Донбассе по «формуле Штайнмайера» не удастся, то придется треть денег бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования забрать для армии и попробовать «защитить себя без мирного процесса». Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Александр Леонов назвал такое заявление необдуманным и даже провокационным.
Политолог отметил, что армию укреплять придется в любом случае – с «формулой Штайнмайера» или без нее. Он напомнил, что многолетний опыт финансирования армии по остаточному принципу оказался трагическим для Украины, как показал 2014 год.
По его словам, обеспечить стабильный мир в Украине может сильная армия, евроатлантическая и европейская интеграция. Эксперт отметил, что такая риторика направлена на тех, кто сидит дома, для тех категорий населения, для которых социалка важнее всего.
«Понятно, что есть желание обеспечить социальную поддержку "формулы Штайнмайера"». Эту задачу выполнить вряд ли смогут, а вот обострить ситуацию реально», – убежден Леонов.
В итоге эксперт акцентировал на необходимости оценки этого заявления другими органами власти.
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