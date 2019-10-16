Компромисс по Донбассу: Эксперт пояснил, чем опасно заявление главы МИД

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что если компромисс в урегулировании ситуации на Донбассе по «формуле Штайнмайера» не удастся, то придется треть денег бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования забрать для армии и попробовать «защитить себя без мирного процесса». Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Александр Леонов назвал такое заявление необдуманным и даже провокационным.

Политолог отметил, что армию укреплять придется в любом случае – с «формулой Штайнмайера» или без нее. Он напомнил, что многолетний опыт финансирования армии по остаточному принципу оказался трагическим для Украины, как показал 2014 год.

По его словам, обеспечить стабильный мир в Украине может сильная армия, евроатлантическая и европейская интеграция. Эксперт отметил, что такая риторика направлена ​​на тех, кто сидит дома, для тех категорий населения, для которых социалка важнее всего.

«Понятно, что есть желание обеспечить социальную поддержку "формулы Штайнмайера"». Эту задачу выполнить вряд ли смогут, а вот обострить ситуацию реально», – убежден Леонов.

В итоге эксперт акцентировал на необходимости оценки этого заявления другими органами власти.

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