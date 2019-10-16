Участники боевых действий на Донбассе будут проходить реабилитацию в Литве

На Днепропетровщине в 2020 году продолжат отправлять на реабилитацию в Литву участников боевых действий на Донбассе. Они будут восстанавливаться после травм и ранений в городе Друскининкай. Такие договоренности были достигнуты во время визита делегации региона в Литовскую Республику. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

«Мы продолжим воплощать совместный с Литвой проект, которому уже пять лет. За это время реабилитацию в балтийской стране прошли почти 150 бойцов из Днепропетровщины. Для них это бесплатно, все расходы берет на себя Литва», – рассказал советник главы Днепропетровской ОГА Виталий Литвин.

Как и раньше, лечение будет проходить в реабилитационном центре города Друскининкай.

«В течение месяца бойцам будут помогать восстановиться после травм опорно-двигательного аппарата – именно на такой помощи специализируется заведение. Там используют современные методы терапии, массаж, лечебные грязи и минеральные воды. Будут работать в Центре и над психологической реабилитацией бойцов», – говорится в сообщении.

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