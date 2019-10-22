Компенсация за разрушенное на Донбассе жилье: Смогут ли переселенцы получить выплаты

Проблема компенсации гражданам, чье имущество на Донбассе было повреждено или разрушено в результате военных действий, остается нерешенной. Это прежде всего касается внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Поскольку право на получение компенсации имеют только те граждане Украины, чье жилье было разрушено и которые остались на прежнем месте жительства или в пределах соответствующего населенного пункта. О том реально ли добиться выплаты за разрушенное войной жилье, рассказала юрист общественной организации «Правозащитная группа "СИЧ"» Марина Киптила, сообщается на сайте организации.

«Сегодня с решением этих вопросов судебная система фактически осталась в одиночку. Ведь законодательный орган не принял закона, определяющего порядок компенсации ущерба, причиненного именно событиями на востоке Украины. Он мог бы не только сделать судебную защиту граждан более эффективной, но и дал бы им возможность вообще избежать судебных споров: каждый компетентный орган выполнял бы свои функции в соответствии с этим специальным законом. Вместо этого, решение вопроса легло на плечи суда», – отметила судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Ольга Ступак.

Как напомнила Марина Киптила, 10 июля 2019 года Кабинет министров Украины Постановлением № 623 внес изменения в Постановление № 947 «Об утверждении Порядка предоставления и определения размера денежной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, которые остались на прежнем месте жительства». Однако, по словам специалиста, документ имеет ряд существенных недостатков.

Впервые с начала конфликта правительство Украины издало законодательный акт, который создал механизм предоставления компенсации за дома, разрушенные в результате конфликта (Постановление № 623). Однако был принят не отдельный нормативно-правовой акт с четко определенными процедурами, а внесены изменения в уже существующее Постановление правительства № 947, которое содержит четкую привязку к территории – даже в названии речь идет о лицах, которые остались «на прежнем месте жительства». Таким образом, сфера действия Постановления № 623 не распространяется на внутренне перемещенных лиц.

Этот недостаток отмечен и в последний докладе Верховного Комиссара ООН по правам человека о ситуации в Украине. «Вопреки международным нормам, постановление, принятое Кабинетом Министров, распространяется только на тех гражданских лиц, которые остаются проживать в населенном пункте, в котором было разрушено их имущество. Действие постановления не распространяется на ВПЛ и других лиц, которые переехали в другой населенный пункт. Также, оно не применяется к лицам, которые проживают на территории, контролируемой вооруженными группами», – сказано в докладе.

Следовательно, право на получение помощи имеют только те граждане Украины, чье жилье было разрушено и которые остались на прежнем месте жительства и/или в пределах соответствующего населенного пункта.

Постановление для этих людей предусматривает только один вид компенсации – денежную компенсацию размер которой не зависит от фактически причиненного ущерба и проведенной оценки имущества, а ограничен суммой в 300 тыс. грн (около 12 тыс. долл.). Это эквивалентно примерно 24-26 кв. м жилья в районах, пострадавших от конфликта, чего недостаточно для семей, состоящих более чем из одного человека. К тому же в действующем бюджете ассигнований на этот механизм не предусмотрено, и Правительство, вероятно, не сможет включить запрос на финансирование в бюджет на следующий год, из-за чего выплата компенсаций будет отложена на период после 2020 года.

Кроме этого, при определении размера денежной компенсации учитывается размер причиненного материального ущерба, страховых выплат и других видов помощи. Можно предположить, что в случае восстановления дома за счет гуманитарной помощи сумма компенсации для пострадавшего человека может быть существенно уменьшена. Ограничения суммы компенсации указанной суммой средств сужает законные права пострадавших. При определении размера пособия или компенсации учитывается размер причиненного материального ущерба, страховых выплат, других видов помощи.

Кроме того, под действие акта попадают исключительно жилые дома (квартиры) и не учитываются разрушения других хозяйственных построек.

Средства, потраченные в рамках выплаты компенсаций за разрушенное жилье, Украина собирается впоследствии включить в консолидированные претензии к Российской Федерации по реализации ее международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины.

Для получения компенсации пострадавшие должны подать соответствующие заявления и документы в специально созданные комиссии при областных государственных администрациях (областных военно-гражданских администрациях), которые будут принимать решение о предоставлении денежной компенсации.

Что касается компенсации за разрушенное жилье внутренне перемещенных лиц, не подпадающих под действие указанного постановления, вопрос остается нерешенным.

Как уточнила юрист организации, согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, по состоянию на февраль 2019 года на Донбассе в результате военных действий были повреждены или разрушены около 50 тыс. домов по обе стороны от линии соприкосновения, из которых около 20 тыс. домов – на подконтрольной правительству Украины территории.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: