Убийство из-за ревности: На Луганщине мужчина убил сожительницу

В Троицком (Луганская обл.) арестован мужчина, который убил из-за ревности свою сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, Троицким отделом Старобельской местной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту умышленного убийства (ч.1 ст.115 УК Украины).

«В жилом доме пгт Троицкое Троицкого района 13.10.2019 найден труп 38-летней местной жительницы с многочисленными телесными повреждениями. Досудебным расследованием установлено, что женщину убил неоднократно судимый 41-летний сожитель. Накануне мужчина с женщиной пошли к своему соседу, где вместе распивали алкогольные напитки. В гостях между ними произошла ссора на почве ревности», – говорится в сообщении.

«В настоящее время лицу сообщено о подозрении в совершении указанного преступления и по ходатайству следователя, согласованному с прокурором, Троицким районным судом Луганской области применены к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается», – сообщили в прокуратуре.

Если мужчину признают виновным, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

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