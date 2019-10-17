Шанс завершить войну на Донбассе: Эксперт пояснил, почему Украина в патовой ситуации

Российская Федерация долгие годы игнорировала встречи в «нормандской формате». Сейчас появился шанс на то, что такая встреча может состояться и будет новый толчок в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. Такое мнение выразил политолог Олег Саакян, комментируя заявление главы Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан о том, что у Украины есть шанс завершить войну, передает «Слово і Діло».

Как пояснил эксперт, у всех трех сторон – Украины, России и Запада – совершенно разные цели. Для РФ главная цель – уничтожение суверенитета Украины. «Для [президента России] Владимира Путина Минский и Нормандский процессы имеют смысл, если РФ сможет зафиксировать какой-то виток победы для них. Иначе такая встреча для Путина – вынужденный шаг», – считает Саакян.

При этом, отметил политолог, только для Украины Нормандский и Минский форматы – способ побороться за наш суверенитет.

По его словам, для западных стран само существование Нормандского и Минского форматов – ценность. «Им важно быть участниками процесса, поскольку это возможность держать руку на пульсе конфликта, чтобы он не перерос в полномасштабную войну. Поэтому мы видим, что в своих заявлениях Франция и Германия акцентируют внимание на дипломатическом процессе, форматах, а не на поддержке нашей или другой стороны», – уточнил Саакян.

Как считает политолог, заявление главы французского МИД говорит о том, что в рамках Нормандского формата есть шанс на сдвиг. Однако, эксперт заверил, что Украина в патовой ситуации, поскольку никто из сторон не может победить друг друга в этой войне.

«Как для РФ победа над Украиной станет катастрофой для ее государственности, так и для Украины полномасштабная война с РФ – катастрофа. Поэтому, нельзя сказать, что есть возможность изменить ситуацию кардинально», – отметил политолог.

Эксперт добавил, что патовую ситуацию можно перевести в другой формат. Например, когда отводят вооружение, не гибнут люди, но начинается сложная политическая игра спецслужб.

«Фактически будет противоборство экономическими, дипломатическими, политическими инструментами между военными. Это тот формат, в который сегодня пытаются перевести переговорный процесс между РФ и Украиной», – подытожил Олег Саакян.

Отметим, что глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Украина сейчас имеет уникальный шанс для прекращения конфликта на Донбассе. Он добавил, что украинская власть должна использовать эту возможность, ведь второго шанса может не быть.

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