Осенняя природа и шашлыки: Житель Донецка показал отдых в пикник-парке «Роща» (Фото)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал, как люди отдыхают в пикник-парке «Роща» в Калининском районе.
Часть парка, отведенная под пикники, пользуется спросом в теплые осенние дни: здесь собирается много людей, заняты все беседки и столики под открытым небом. В основном приезжают небольшими компаниями, на машинах, которые оставляют тут же, около столиков. Шашлыки жарят на мангалах.
«Стиг Барди» со своими друзьями также устроил осенний пикник с шашлыками, для посиделок был выбран столик со скамейками. Отдых, по его словам, был прекрасным.
Также он прошел по парку к водоему, где проводятся соревнования по лову рыбы. В парке есть аквазона, однако бассейн уже не функционирует – в связи с наступлением холодов. «Людей – просто тьма-тьмущая», – прокомментировал дончанин.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube-канала «Стиг Барди»
Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!
Читайте также:
- Ах, как хочется вернуться в «Городок»: Как выглядит когда-то популярное место отдыха в Донецке (45 фото)
- Парк «Строитель» в Донецке: Унылая «Марабушта» и новый памятник (Фото)
- Это очень жутко: Житель Донецка показал «парк-призрак» (Фото)
- Бургер с чипсами, «Галерея иллюзий» и «Фунтура»: В Донецке показали, где и как можно отдохнуть (Фото)
- Жители Донецка обсуждают, сколько стоит покататься на коньках
- «Как тусят в Седово»: Россиянин показал популярные развлечения на курорте «ДНР» (Фото)
- От ведущего нехило разит: В Донецке обсуждают квесты
- Бар, водоем рядом, музыка играет: Россиянин рассказал об особенностях отдыха в «ЛНР» (Фото)
- На полноценный ночной клуб заведение не тянет: Россиянин показал отдых в Луганске (Фото)
- Для собак и выпивох: Что произошло с ледовыми катками Донецка (Фото)
Комментарии