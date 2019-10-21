Осенняя природа и шашлыки: Житель Донецка показал отдых в пикник-парке «Роща» (Фото)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал, как люди отдыхают в пикник-парке «Роща» в Калининском районе.

Часть парка, отведенная под пикники, пользуется спросом в теплые осенние дни: здесь собирается много людей, заняты все беседки и столики под открытым небом. В основном приезжают небольшими компаниями, на машинах, которые оставляют тут же, около столиков. Шашлыки жарят на мангалах.

«Стиг Барди» со своими друзьями также устроил осенний пикник с шашлыками, для посиделок был выбран столик со скамейками. Отдых, по его словам, был прекрасным.

Также он прошел по парку к водоему, где проводятся соревнования по лову рыбы. В парке есть аквазона, однако бассейн уже не функционирует – в связи с наступлением холодов. «Людей – просто тьма-тьмущая», – прокомментировал дончанин.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube-канала «Стиг Барди»

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