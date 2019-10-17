В Донецке показали кафе вблизи взорванного Путиловского моста (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсети под ником «Заброшки.Донецк», побывал в Киевском районе.

Дончанин показал, как внутри выглядит заброшенное кафе, расположенное напротив здания Донецкой торгово-промышленной палаты, недалеко от взорванного Путиловского моста.

По его словам, увеселительное заведение было повреждено в начале военного конфликта, стены посечены осколками. Некоторые части здания разрушены сильно, при этом три просторных зала со следами былой красоты сохранились. В помещениях частично сохранилась и внутренняя отделка. «Это было кафе, в котором можно остаться на ночь, хорошо покушать, отдохнуть», – прокомментировал дончанин.

«Мое мнение – большинство этих зданий можно отстроить и запустить, но я думаю, что у нас еще никаких законов не придумали, что если хозяин держит в такой запущенности объекты – что можно с этим сделать», – высказал мнение мужчина.

Ранее «Донецкие новости» демонстрировали, как в районе Путиловского моста выглядят здания Донецкой торгово-промышленной палаты и поликлиники горбольницы №18, разграбленный мародерами стадион «Монолит», и непосредственно сам Путиловский мост.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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