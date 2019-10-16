В Северодонецке появится современная IT-школа для студентов

В Северодонецке (Луганская обл.) планируется создание современной IT-школы для студентов на базе Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Сегодня, 16 октября, в облгосадминистрации состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве по созданию на базе Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля современной ИТ-школы-кластера для инновационного развития региона», – говорится в сообщении.

Отмечается, что главной задачей, закрепленной в Меморандуме, будет создание на базе университета современной IT-школы-кластера по подготовке IT-кадров в Луганской области по новейшей образовательной программе, построенной на инновационных стандартах.

По предварительным договоренностям, школа будет создана на базе лабораторного корпуса университета, где планируется разместить целую эко-систему: IT-школу, коворкинг-центры, свободные пространства, места для отдыха, кафе и тому подобное. На базе университета будет современное помещение, которое должно поддерживаться и в дальнейшем.

Как уточняется, сторонами договора выступили первый заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Юрий Погуляйко, руководитель Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» Майкл Рэй Пиллсбери и проректор по научно-педагогической работе и международной деятельности ВНУ им. В. Даля Александр Рязанцев.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!