Осторожно, аферисты: Двое жителей Донетчины отдали мошенникам более 50 тыс. грн

На Донетчине двое граждан потеряли более 50 тыс. грн, попав в ловушку умелых аферистов. Жителю Покровска (до переименования – Красноармейск) злоумышленники пообещали пригнать автомобиль, взяли за это предоплату и после этого перестали выходить на связь. А пенсионерку из Мирнограда (до переименования – Димитров) обманула мошенница, которая представилась социальным работником и «разменяла» настоящие деньги пожилой женщины на сувенирные. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, в полицию Покровска обратился 40-летний местный житель, который сообщил, что неизвестные обманули его, похитив деньги. Как выяснилось, месяц назад мужчина через интернет заказал себе автомобиль «Фольксваген».

Автодилеры обещали пригнать машину из-за границы и попросили предоплату за свою услугу – 400 долл. США. Покровчанин перевел эту сумму и стал ждать транспортное средство. Через несколько дней ему позвонил представитель этой же фирмы и сообщил, что автомобиль уже на границе, однако требуется еще определенная сумма денег, якобы для оформления дополнительных документов. И на этот раз будущий обладатель авто перечислил деньги.

После того, как незнакомцы в который раз попросили отправить им деньги за автомобиль, покровчанин заподозрил, что его обманывают и решил отказаться от заказа и получить свои деньги обратно. Автодилеры сначала согласились вернуть средства, а потом перестали выходить на связь. В результате 34 тыс. 500 грн оказались в руках мошенников.

Еще одной жертвой обмана мошенников стала 82-летняя жительница Мирнограда. Правоохранители выяснили, что к пенсионерке пришла женщина, назвалась соцработницей и сообщила, что принесла денежную помощь от государства. Аферистка пожаловалась на то, что у нее есть только крупные купюры и пожилая жительница согласилась разменять деньги на более мелкие. Во время «обмена», незнакомка забрала у пенсионерки более 1 тыс. грн, а взамен отдала сувенирные деньги, а еще оставила «помощь» в размере 600 грн, которые также оказались ненастоящими. То, что купюры сувенирные, потерпевшая заметила только когда «соцработник» уже ушла.

«По данным случаями следователями возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает для злоумышленников наказание в размере до 3-х лет ограничения свободы», – говорится в сообщении.

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