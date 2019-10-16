Восстановление моста у Станицы Луганской: Какие работы велись сегодня (Фото)

Сегодня, 16 октября, вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) продолжились восстановительные работы возле разрушенного моста. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в составе двух человек провели обследование территории возле моста.

Для продолжения работ по восстановлению пролета моста прибыли 10 представителей ООО «Укртрансмост». К работам были задействованы бортовая газель и автоподъемник.

Также работали сотрудники ГП «Станично-Луганский автодор». Они срезали деревья и ветки на левой обочине дороги в направлении от разрушенного моста до КПВВ. Затем загружали на самосвал и вывозили. Кроме этого, убирали и вывозили мусор.

На КПВВ и у временного обходного моста работали сотрудники Красного Креста по оказанию помощи населению.

«На противоположном берегу реки Северский Донец пять наемников, подчиненных другим силовым ведомствам РФ, одетые в зеленую форму с надписью "МЧС" на расстоянии 100 метров справа от моста собирали и сжигали срезанные деревья и кусты», – отмечается в сообщении.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.

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