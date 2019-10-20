Безопасная реинтеграция Донбасса: Аналитик рассказал, как достичь максимального результата

Безопасная реинтеграция регионов на востоке Украины – одна из самых важных задач современной власти и вызовов для общества. Об этом рассказал аналитик Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Олег Мартыненко, передает пресс-служба организации.

По его словам, следует говорить не только о реинтеграции, а еще о деоккупации и интеграции в целом. «Реинтеграция (любая) без деоккупации невозможна, если мы ставим целостность государства как приоритет. Даже деоккупация может иметь несколько версий – от наступательных операций до долговременного присутствия миротворческой миссии ООН и создания временной администрации. И, конечно же, не следует смешивать процессы деоккупации и реинтеграции – они несколько разные по срокам, исполнителям и конечной целью», – сказал аналитик.

Олег Мартыненко рассказал, как достичь максимального результата в этом вопросе. Во-первых, Украине нужна единая государственная стратегия реагирования на вооруженный конфликт. Не важно при этом, какая из концепций будет выбрана – правосудие переходного периода (Transitional Justice), миростроительство (Peace-Building), развитие доверия населения (Confidence-Building Measures). Главное, чтобы эта стратегия работала синхронно на уровне парламента, министерств и гражданского общества.

Во-вторых, нужно иметь несколько разработанных вариантов реинтеграции для продвижения этого процесса в разных условиях. Задача довольно сложная, ведь даже известные примеры мирной реинтеграции Германии или сербских анклавов в Хорватии пока не укладываются в привычные стереотипы государственного управления.

В-третьих, переговорному процессу не хватает информационно-экспертной составляющей. И выход на Майдан 14 октября десятков тысяч людей – это результат отсутствия обратной связи власти с гражданами. «Понятно, что переговоры – процесс сложный и деликатный, требующий тишины и чрезвычайно узкого круга участников. Но на стадии подготовки экспертная среда может выработать необходимое количество вариантов, которые могут быть предложены первыми лицами друг другу за закрытыми дверями переговоров. Так же, как и обобщенная информация о проблемах и течения переговоров должна поставляться органами власти своевременно и широко», – отметил аналитик.

Также Мартыненко отметил, что указанные пункты в целом совпадают с позицией многих правозащитных негосударственных организаций, занимающихся процессом преодоления конфликта, в том числе УХСПЧ.

Как сообщалось ранее, в комитете ВРУ по правам человека заявили, что на безопасную реинтеграцию Донбасса нужно 2-3 года, чтобы подготовить население и сформировать там проукраинское большинство. По мнению представителя уполномоченного Верховной Рады Украины по вопросам партнерства с институтами гражданского общества Андрея Мамалыги, Украина должна принять пакет законов для реинтеграции временно неподконтрольных территорий.

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