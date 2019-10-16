Блокпосты на Донетчине: Полиция задержала более 200 разыскиваемых злоумышленников

В Донецкой области за 9 месяцев 2019 года через общие блокпосты прошли более 63 тыс. единиц грузового транспорта, более 2,2 млн легковых автомобилей и более 4,3 млн граждан. Об этом сообщает сегодня, 16 октября, пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

За это время полицейские задокументировали 67 фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов. Прекращено 205 фактов незаконной перевозки наркотических веществ.

Также были задержаны 224 человека, находившихся в розыске за совершение преступлений. К уголовной ответственности привлекаются 25 участников незаконных вооруженных формирований (НВФ).

Кроме того, полиция установила 16 граждан, которые числились без вести пропавшими. Выявлено 161 мобильный терминал и 58 транспортных средств, которые находились в розыске.

В полиции также уточнили, что сейчас начата подготовка блокпостов к зимнему периоду: конструкции оснастят светоотражающими элементами, обеспечат надлежащее освещение, обновят разметку.

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