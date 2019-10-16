Отомстил за оскорбление жены: Житель Бахмута зарубил соседа топором

Арестован житель Бахмута (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.), который в ходе мести за оскорбление жены, зарубил соседа топором. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, следствием установлено, что 13 октября после совместной обработки винограда 68-летний мужчина и его 45-летний сосед отдыхали за рюмкой водки во дворе одной из многоэтажек. «Однако надолго дружеского общения не хватило: во время посиделок сосед нецензурно высказался в адрес жены своего товарища. Тот, разозлившись, пошел в свой гараж, взял топор и ударил оппонента по голове», – говорится в сообщении.

От полученной тяжелой травмы потерпевший скончался на месте, а мстителя задержали правоохранители.

«По ходатайству Артемовской местной прокуратуры жителю г. Бахмута, подозреваемому в убийстве человека, избрана судом мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток», – уточнили в прокуратуре.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Досудебное расследование продолжается.

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