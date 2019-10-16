На Донетчине к 10 годам тюрьмы приговорили активного участника НВФ «ДНР»

На Донетчине суд приговорил к 10 годам тюрьмы участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР», который воевал против Вооруженных сил Украины в Новоазовском и Шахтерском районах области. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Уточняется, что Артемовский городской суд огласил приговор жителю неподконтрольной Макеевки, который принимал активное участие в НВФ «ДНР», то есть за уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.
По информации прокуратуры, 17 июля 2014 года 23-летний мужчина, находясь в неподконтрольном Донецке, вступил в состав отдельной артиллерийской бригады «Кальмиус» так называемого «министерства обороны ДНР» и занимая «должности» механика-водителя и командира машины реактивного залпового огня «Град», вооруженный автоматом Калашникова, принимал участие в противостояниях с украинскими защитниками, в частности – в районе городов Донецк, Снежное, Горловка, а также в Новоазовском и Шахтерском районах.
«17 февраля 2019 года, в ходе проведения Вооруженными силами Украины мероприятий контртеррористического характера вблизи н. п. Луганское Бахмутского района, указанный боевик был ранен и задержан», – сказано в сообщении.
Во время судебных слушаний, отметили в пресс-службе, обвиняемый своей вины не признал, пытаясь выдать себя за гражданское лицо. По его словам, в темноте он случайно наткнулся на блокпост ВСУ. Однако суд определил доводы стороны обвинения обоснованными и за совершение особо тяжкого преступления против своего государства вынес мужчине обвинительный приговор – 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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