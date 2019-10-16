Спецпредставитель ОБСЕ рассказал, что обсуждали на заседании ТКГ в Минске

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик рассказал, что обсуждали на очередной встрече в рамках ТКГ и ее рабочих групп в Минске 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

По его словам, Экономическая рабочая группа, среди прочих тем, обсуждала вопросы мобильной связи и водоснабжения через линию соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО), а также выплату пенсий.

Гуманитарная рабочая группа продолжила дискуссии по обмену удерживаемыми. Также были затронуты вопросы поиска лиц, пропавших без вести.

«В центре внимания Политической рабочей группы была правовая реализация особого статуса ОРДО и ОРЛО, в том числе с учетом процесса децентрализации в Украине. Обсуждались также вопросы амнистии и модальностей местных выборов в ОРДО и ОРЛО», – рассказал спецпредставитель ОБСЕ.

Ранее Сайдик рассказал, что основными темами ТКГ и Рабочей группы по безопасности были ситуация безопасности в зоне конфликта, а также вопросы разведения сил и средств в Золотом (Луганская обл.) и Петровском (Донецкая обл.).

Напомним, 15 октября ТКГ во время очередной встречи в Минске не смогла согласовать новый график разведения сил на определенных участках. Также украинская сторона настаивала на полном прекращении огня и роспуске «Л-ДНР». Украина назвала ряд условий для выполнения политического блока вопросов Минских соглашений. Кремлю пока не понятно, являются ли требования украинской стороны в ТКГ о роспуске «ЛНР» и «ДНР» отказом Украины от обязательств в рамках Минских соглашений.

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