Тимошенко требует отменить импорт электроэнергии из России

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко зарегистрировала в Верховной Раде законопроект об отмене поправки депутата от «Слуги народа», главы энергетического Комитета ВР Андрея Геруса, которая разрешила импорт электроэнергии из России. Проект закона №2236-1 о внесении изменений в ЗУ «О рынке электрической энергии» (относительно импорта электрической энергии) зарегистрирован на официальном веб-портале Рады. Среди соавторов законопроекта – Алексей Кучеренко и Валентин Наливайченко, передает «Главком».

Ранее народный депутат Валентин Наливайченко заявил, что международные партнеры Украины выражают обеспокоенность тем, что Украина покупает электроэнергию у российской компании «Интер РАО», руководитель которой Игорь Сечин находится под санкциями США из-за аннексии Крыма. Наливайченко подчеркнул недопустимость ведения бизнеса со страной-агрессором.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии», в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Но 1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским (компания входит в группу «Приват»).

Большинство энергроэкспертов увидели в возобновлении импорта электроэнергии из РФ угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев.

4 октября на сайте президента Украины зарегистрирована петиция о запрете импорта электроэнергии из России. 7 октября депутаты из фракции «Европейская Солидарность» зарегистрировали законопроект, предлагающий отменить импорт электроэнергии из России

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