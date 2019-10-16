«Революция» прожиточного минимума: Эксперт назвал ее «правовой дырой»

В предложении Минсоцполитики, которое само ведомство назвало «революционным», – изменить систему привязки социальных выплат к прожиточному минимуму (ПМ) – содержится серьезная правовая дыра. Об этом рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, пишет «Сегодня.ua».
«В Конституции Украины написано, что каждый гражданин имеет право на соцпомощь, которая соответствует сумме, необходимой для проживания. А государство обязано предоставить человеку деньги, исходя из официального ПМ. Его величина Конституцией не устанавливается, прожиточный минимум может быть занижен, как сейчас. Но незаконно отделять выплаты, например, человеку с инвалидностью, сироте, матери-одиночке от ПМ, даже если он не соответствует реальному. Власти хотят это сделать, предложив устанавливать реальный размер ПМ, а в бюджет закладывать для выплаты всех видов госпомощи более низкую величину. То есть ПМ сам по себе, а выплаты – этакая "частичная компенсация" расходов на жизнь. В итоге, отвязывая госпомощь от ПМ, государство не обязывается выплачивать человеку сумму, покрывающую его базовые потребности», – разъяснил Пендзин.
Напомним, что в Украине Министерство социальной политики планирует изменить систему привязки социальных выплат к прожиточному минимуму. Разработан соответствующий законопроект.
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