«Революция» прожиточного минимума: Эксперт назвал ее «правовой дырой»

В предложении Минсоцполитики, которое само ведомство назвало «революционным » , – изменить систему привязки социальных выплат к прожиточному минимуму (ПМ) – содержится серьезная правовая дыра. Об этом рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, пишет «Сегодня.ua» .

«В Конституции Украины написано, что каждый гражданин имеет право на соцпомощь, которая соответствует сумме, необходимой для проживания. А государство обязано предоставить человеку деньги, исходя из официального ПМ. Его величина Конституцией не устанавливается, прожиточный минимум может быть занижен, как сейчас. Но незаконно отделять выплаты, например, человеку с инвалидностью, сироте, матери-одиночке от ПМ, даже если он не соответствует реальному. Власти хотят это сделать, предложив устанавливать реальный размер ПМ, а в бюджет закладывать для выплаты всех видов госпомощи более низкую величину. То есть ПМ сам по себе, а выплаты – этакая "частичная компенсация" расходов на жизнь. В итоге, отвязывая госпомощь от ПМ, государство не обязывается выплачивать человеку сумму, покрывающую его базовые потребности » , – разъяснил Пендзин.

Напомним, что в Украине Министерство социальной политики планирует изменить систему привязки социальных выплат к прожиточному минимуму. Разработан соответствующий законопроект.

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