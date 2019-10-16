Стал известен размер средней пенсии на Донбассе

Размер средней пенсионной выплаты в Украине в третьем квартале 2019 года вырос на 14 грн – до 3 019,62 грн в месяц. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Отмечается, что на 1 октября в Украине общая численность пенсионеров составила 11 млн 349 тыс. 187 лиц.

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Самые высокий средний размер пенсии в Украине относится к жителям Киева, а также Донецкой и Луганской областей (соответственно 4 167 грн, 3 963 грн и 3 670 грн в месяц).

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По видам пенсионных выплат наибольшее число пенсионеров получают выплаты пенсий по возрасту, средний размер выплат составил 3 016,46 грн.

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