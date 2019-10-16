На нарушения прав человека со стороны представителей силовых структур в зоне ООС можно жаловаться на «горячую линию»

Для фиксации нарушений прав человека со стороны представителей силовых структур в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) работает общественная «горячая линия». Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Восток-SOS» на своей странице в Facebook.

Так, линия начала работу 1 апреля 2018 года. Правозащитники представили отчет работы за период с 28 апреля 2018 года до 30 сентября 2019 года:

«Операторы горячей линии продолжают принимать и фиксировать обращения. Если вы считаете, что нарушены ваши права, или вы стали свидетелем незаконных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов (полиции, национальной гвардии, пограничной службы, СБУ или военнослужащих), просим сообщать нам», – говорится в сообщении.

Телефон «горячей линии» +38 099 297 64 36.

Все вопросы и уточняющую информацию можно получить по электронной почте: info@vostok-sos.org

Как сообщалось ранее, переселенцы и граждане, пострадавшие от вооруженного конфликта на Донбассе, могут получить бесплатные юридические консультации и сопровождение в суде.

Напомним, переселенцы и мирные жители, пострадавшие в результате вооруженного конфликта на Донбассе, могут получать актуальную информацию касательно их прав, обязанностей и интересов в бесплатном универсальном юридическом справочнике «Твое право».

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